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16:33

Депутат Марченко пожалуется в прокуратуру на строгость Горизбиркома к ИКМО

фото ЗакС политика Депутат Марченко пожалуется в прокуратуру на строгость Горизбиркома к ИКМО

Депутат Государственной думы, в прошлом работавший в петербургском парламенте, Евгений Марченко выразил свой протест против чрезвычайных мер в отношении ИКМО, принятых 24 июня Горизбиркомом. Политика не устраивает новый график работы, которого приказал держаться председатель ГИК Виктор Миненко.

"Комиссии должны работать по 10 часов в день, без обеда, а закрываться только тогда, когда уйдет последний посетитель. То есть — как в ресторане. Но избирательная система — это не общепит!" - оценил он действия Горизбиркома, добавив, что новые правила выгодны почему-то исключительно оппозиционерам, которых он поголовно считает агентами иностранного влияния.

В логике Марченко, непопулярные "драконовские" меры неизбежно приведут к "неповиновению" ИКМО, а также пойдут во вред кандидату от власти, врио губернатору Александру Беглову, поскольку Миненко считается его ставленником.

"Сейчас «Единая Россия» и все патриотические силы должны сплотиться и не допустить либерального реванша. У нас в Петербурге под видом борьбы за гласность и демократию в систему местного самоуправления пытаются протащить несистемные либеральные силы", - заявил депутат и вслед за президентом Владимиром Путиным припомнил кажущиеся ему ужасными 1990-е годы.

Марченко настолько раздосадован заявлениями главы ЦИК Эллы Памфиловой о нарушениях во время муниципальной кампании 2014 года, что готовит жалобы в прокуратуру и на ее структуру, и на Центризбирком.

"Этим решением о сроке работы ИКМО они спровоцировали вал жалоб, который скоро их накроет!", - пригрозил законотворец.

Отметим, строгость ГИК вызвана тем, что некоторые муниципалитеты по две недели утаивали дату выборов и создавали всяческие препятствия для регистрации кандидатов. Теперь у них есть на это всего пять дней. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:26    
Всё на благо кандидатов. Браво избиркому за помощь Америке.

17:20    
Откуда информация об утаивании выборов? Бред полный

17:18    
Горизбирком ведёт себя кое как и подигрыаает  скандалистам и наемным иностранным агентам под громким названием «Объединенные демократы”. Марченко прав на все сто процентов.

Страница 1-ая (всего: 1)
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