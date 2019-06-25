Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

16:58

Верховный суд объявил вне закона "мусорный" референдум в Архангельской области

фото ЗакС политика Верховный суд объявил вне закона "мусорный" референдум в Архангельской области

Верховный суд признал незаконным проведение референдума по вопросу строительства мусорного полигона близ железнодорожной станции Шиес, которого для Архангельской области добивается группа инициативных граждан. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Таким образом суд удовлетворил жалобу исполнительной власти региона на решение областного суда.

В конце мая о несогласии с возможностью провести такого рода референдум заявляла архангельская прокуратура. В понимании силовиков, "вопросы обращения с отходами, в том числе их транспортировки, урегулированы федеральным законодательством" и не могут решаться путем плебисцита "на местах".

Конфликт вокруг завоза подмосковного мусора в юго-восточную часть Архангельской области тянется между гражданами и властями более полугода. В апреле протест активистов, разбивших на станции Шиес целый палаточный лагерь, принял бессрочный характер. По последним данным, в середине июня тяжелую строительную технику от станции временно отогнали. Жители ожидали, что президент Владимир Путин что-то скажет на "больную" для них тему во время недавнего четырехчасового общения с народом, но не дождались.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
17:33 СМИ: Грозивший на видео мэру Нового Уренгоя топором мужчина стал фигурантом уголовного дела

17:32 Высокоскоростную дорогу между двумя столицами оценили в 1,5 трлн рублей

17:09 Вице-губернатор Совершаева снова принимает участие в конференции "Единой России"

16:58 Верховный суд объявил вне закона "мусорный" референдум в Архангельской области

16:50 Медведев пообещал в 200 раз увеличить размер детского пособия   1

16:33 Депутат Марченко пожалуется в прокуратуру на строгость Горизбиркома к ИКМО   3

16:25 Активистке "Открытой России" Шевченко сократили срок домашнего ареста

15:55 Цыпляев не считает, что съемка "фальсификации подписей" за Беглова - "провокация"

15:22 "Навальнисты" требуют привлечь Беглова к уголовной ответственности   2

14:55 Советник Беглова Фурманов официально исключён из Союза театральных деятелей

14:31 Муниципал: Кандидаты в мундепы МО "Морские ворота" обещают голодать, пока ИКМО не примет у них документы   3

14:17 Капитанов продолжит участие в губернаторских выборах после назначения в Смольный   1

13:59 Ущерб от свалок в поселке имени Свердлова оценили в 24 млн рублей

13:55 Олег Капитанов принял предложение Беглова перейти в Смольный и покидает ЗакС

13:32 Быков: Конфликт с Грузией - игра власти на вечной "обиженности" россиян   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.