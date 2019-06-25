Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:09

Вице-губернатор Совершаева снова принимает участие в конференции "Единой России"

фото ЗакС политика Вице-губернатор Совершаева снова принимает участие в конференции "Единой России"

Заместитель врио губернатора Петербурга Александра Беглова по внутренней политике Любовь Совершаева вошла в президиум открывшейся 25 июня конференции регионального отделения "Единой России", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Конференцию открыл лидер петербургских единороссов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

В повестке мероприятия - выдвижение кандидатов от партии власти на выборы депутатов органов местного самоуправления. Кроме того, будет принята предвыборная программа единороссов.

DSCN3961.JPG (137 KB)

Напомним, беспартийная Совершаева принимала участие и в прошлой конференции петербургского ЕдРа, которая состоялась 31 января 2019 года. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
17:33 СМИ: Грозивший на видео мэру Нового Уренгоя топором мужчина стал фигурантом уголовного дела

17:32 Высокоскоростную дорогу между двумя столицами оценили в 1,5 трлн рублей

17:09 Вице-губернатор Совершаева снова принимает участие в конференции "Единой России"

16:58 Верховный суд объявил вне закона "мусорный" референдум в Архангельской области

16:50 Медведев пообещал в 200 раз увеличить размер детского пособия   1

16:33 Депутат Марченко пожалуется в прокуратуру на строгость Горизбиркома к ИКМО   3

16:25 Активистке "Открытой России" Шевченко сократили срок домашнего ареста

15:55 Цыпляев не считает, что съемка "фальсификации подписей" за Беглова - "провокация"

15:22 "Навальнисты" требуют привлечь Беглова к уголовной ответственности   2

14:55 Советник Беглова Фурманов официально исключён из Союза театральных деятелей

14:31 Муниципал: Кандидаты в мундепы МО "Морские ворота" обещают голодать, пока ИКМО не примет у них документы   3

14:17 Капитанов продолжит участие в губернаторских выборах после назначения в Смольный   1

13:59 Ущерб от свалок в поселке имени Свердлова оценили в 24 млн рублей

13:55 Олег Капитанов принял предложение Беглова перейти в Смольный и покидает ЗакС

13:32 Быков: Конфликт с Грузией - игра власти на вечной "обиженности" россиян   6

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.