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17:33

СМИ: Грозивший на видео мэру Нового Уренгоя топором мужчина стал фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика СМИ: Грозивший на видео мэру Нового Уренгоя топором мужчина стал фигурантом уголовного дела

Житель Ямала, записавший грозное видеообращение мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу, возможно, стал фигурантом уголовного делопроизводства, поделились со Znak.com источники в региональном Следкоме.

Мужчина, напомним, угрожал Костогризу физической расправой с применением топора.

По данным издания, в отношении него возбуждено дело по ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Преступление наказывается штрафом в размере 200 тысяч рублей либо заключением на срок до 5 лет.

Накануне, 24 июня, полиция передала окружное следственное управление СКР по ЯНАО материалы для доследственной проверки после появления "ВКонтакте" видеоролика с угрозами Костогризу.

Суть конфликта заключается в том, что, по мнению суда, автор видеозаписи незаконным образом завладел квартирой, в связи с чем его в судебном порядке обязали покинуть занимаемое жилье, что якобы и побудило его записать столь гневное обращение к мэру.

Между тем о возбужденном деле Мусе Мамедову, которого Znak.com называет автором послания, ничего не известно.

"Ко мне никто не приходил из Следственного комитета, никаких повесток не было, на допросы не вызывали. О том, что против меня возбудили уголовное дело, я слышу от вас впервые. Видеоролик, о котором вы говорите, я не размещал. Кто это сделал, я не знаю. По 51-й статье [Конституции], по которой я не обязан свидетельствовать против себя и своих близких", - сообщил мужчина Znak.com.

В следственном управлении СКР по ЯНАО получить сегодня официальные комментарии не удалось.

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