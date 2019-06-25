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Новости

17:44

Макаров напомнил, что Беглов был одним из основателей "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Макаров напомнил, что Беглов был одним из основателей "Единой России" в Петербурге

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, выступая 25 июня с приветственным словом на конференции петербургского отделения "Единой России", в очередной раз заявил, что партия поддержит врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах главы города.

Макаров отметил, что это необходимо, поскольку президент Владимир Путин "положил свой авторитет на чашу весов Беглова". Также председатель ЗакСа напомнил, что врио губернатора Петербурга был одним из основателей регионального отделения партии.

Спикер призвал однопартийцев не обращать внимания на "трескотню СМИ и желтизну Telegram-каналов", распространяющих слухи.

Он также добавил, что сейчас наступает "стрелка ответственности" за будущее Петербурга.

Напомним, губернаторские выборы пройдут в Петербурге 8 сентября. Единоросс Беглов идет на них самовыдвиженцем.

Сергей Еремеев


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20:41    
18:22 Главное, как посчитают.

20:11   Ёжик  
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
Бредут за вождем по болоту из лжи.
Полит-активисты из партии ЖиВ…..
....
Так стадо баранов ведет за собой
Козел с колокольчиком - всех на убой.
Златое руно с них на бойне сдерет
И новое стадо себе наберет.
А племя младое от тучных лугов,
Точней, от домашних супов-пирогов
Сорвется для кастинга - в очередь встать,
Чтоб Власть у козла поскорее отнять.
Чтоб первыми встать у кормушки с зерном,
Козла-ж поместить на покой в желтый дом.
Однако не ведают овцы младые,
Что колокол власти козлищи седые
Недаром на шеи свои нацепили,
А им на загривки елею налили.
Тельцом золотым пред очами махнут
И в "светлую даль" за собой увлекут.
Как прежнее стадо сведут на луга.
Чтоб злато-руно им покрыло бока.
И новое стадо на бойню сведут,
Златое руно в закрома унесут.
Не ведают также барашки младые -
В Семью их не примут козлищи седые.
Традиции мафии четко блюдут:
Семья - это свято, ей власть отдадут.
Когда их ногами вперед унесут.
.......   ....   .........
И вновь за вождями из партии ЖиВ...
Попрутся бараны по уши во лжи.

19:14    
ВОЩЕТО ВАДИМ СЕРГИЕНКО основатель- ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ

18:22   Алексей  
Спасибо господину Макарову, вот уж точно классический пример медвежьей услуги ( или хитрой лисьей подставы). То, что сегодня принадлежность к "Единой России" вызывает у наших граждан отторжение и негодование, Макаров не мог не знать. Теперь и без того "разбуженный" антинародными законами ЕР электорат получил сигнал - в губернаторы идет ставленник антинародной силы. Вопрос встает ребром - А он нам нужен?

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