Бастрыкин хочет видеть больше детей-сирот среди будущих следователей

Выступая перед начальниками региональных управлений Следственного комитета, руководитель всего ведомства Александр Бастрыкин представил свое видение социализации детей-сирот. По его мнению, один из неплохих вариантов для сирот в регионах - это выбор профессии следователя и поступление в соответствующее учебное заведение при СК. Для этого он попросил подчиненных "предоставить списки кандидатов из числа детей-сирот для поступления в образовательные учреждения СК", как говорится на сайте ведомства.

Чиновник считает, что число сирот в профессии нужно увеличивать, поскольку именно "из таких ребят могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России, нужно только уделить их развитию и образованию пристальное внимание". Свою мысль Бастрыкин не аргументировал более подробно.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, тема также поднималась 25 июня в разговоре с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.