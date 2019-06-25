Станцию "Невский проспект" закроют на капремонт

Вестибюль станции метро "Невский проспект" ждет капитальное обновление, уведомила петербуржцев пресс-служба учреждения. Ремонтную смету одобрили специалисты Главгосэкспертизы.

Изначально при входе на станцию заменят напольное покрытие, двери, расширят их проёмы и обустроят модули под автоматизированную систему управления, отремонтируют стены и колонны, служебные помещения, кассы, инженерные системы.

Помимо прочего, цикл работ по благоустройству станции включает в себя и обновление подземного перехода, где заменят облицовку стен, подлатают потолки, установят современные пандусы, поручни и тактильные наземные полосы для инвалидов.

Для удобства пассажиров ремонт разделят на 4 этапа, сохранив возможность передвижения по переходу.