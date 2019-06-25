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18:30

Павловский: Российская внешняя политика все больше управляется извне

фото ЗакС политика Павловский: Российская внешняя политика все больше управляется извне

Поведение российской официальной стороны по отношению к руководству Грузии в течение всей последней недели представляется весьма симптоматичным и показательным политологу Глебу Павловскому, который увидел в нем подтверждение своих новейших тезисов. Мысль его состоит в том, что внешняя политика России все больше зависит от раздражителей и ничем, кроме них, не мотивируется. Иными словами, в стране нет никакой осмысленной, последовательной и самостоятельной внешнеполитической доктрины.

"Получается, что играть на русском поле проще, чем на гармошке. Наша внешняя политика, став реактивной, превратилась просто в управляемую извне. То есть она потеряла, собственно говоря, то самое суверенное начало, о котором постоянно говорится", - заметил он в эфире "Эха Москвы".

Свежий конфликт с Грузией характерен еще и тем, что теоретически в нем Россию, по мнению эксперта, в принципе никто и ничто не может интересовать: нет никакого объекта для сотрудничества, нет преследуемой внятной цели, и это кажется политологу смешным.

Мы явно не с оппозицией, но ругаемся еще больше с правительством, то есть, у нас вообще нет ставок. Можем радоваться, что мы нанесли удар не только по собственным авиакомпаниям и турагентствам, но и по грузинским, и будем бесконечно подсчитывать их ущерб. Но нам-то что с их ущерба?

Глеб Павловский - о конфликте с Грузией

Напомним, в июне официальный визит российского депутата, ранее поддерживавшего отторжение Абхазии и Южной Осетии российскими войсками, вызвал в Тбилиси волну народного возмущения и уличные протесты. В Кремле это сочли за "русофобию" и запретили россиянам летать в Грузию. В свою очередь, Роспотребнадзор придрался к качеству грузинских вин и усилил контроль за их импортом.

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20:49   Бордунов  
18:44 Надо? Иди! Беги скорее, отнимать Батуми. Заодно и череп проветришь, а то в параше засиделся.

18:44    
Прекрасное решение Путина по Грузии! Поставил этих позорных шашлычников на их законное место-у параши! Теперь надо идти дальше-вернуть в состав России Батуми с его пляжами и стратегическим положением на берегу Чёрного моря, куда прямо просятся наши береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион" идр. для противодействия кора[цензура]м НАТО(США) !

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