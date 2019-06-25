Оскорбив Путина "ВКонтакте", электромонтёр из Котласа получил протокол о неуважении к власти

Житель расположенного в Архангельской области города Котлас, электромонтёр Дмитрий Попперек стал фигурантом административного дела об оскорблении власти за уничижительные комментарии "ВКонтакте", известил у себя в Telegram-канале глава международной группы "Агора" Павел Чиков.

Протокол о правонарушении был составлен на него 18 июня по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (Распространение в сети "Интернет" информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или госорганам).

Изучив деятельность Попперека в соцсети, следователи пришли к выводу, что с 4 апреля по 9 июня он оставил в сообществах "ВКонтакте" "Подслушано в Котласе", "Эхо Котласа", "Котлас Онлайн", "Котлас главные новости" комментарии, "в неприличной форме явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации в лице губернатора Архангельской области Орлова И. А., президента Российской Федерации Путина В. В.".

Чиков добавил, что к делу были приложены более ста листов с комментариями Попперека.

"Начинает прослеживаться тенденция применять статью о неуважении к власти в отношении критиков региональных губернаторов", - отметил юрист.

Напомним, новый пункт ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Первыми протоколы по этой статье получили жители Новгородской и Вологодской областей, "рискнувшие" оставить в соцсетях нелестные отзывы о Владимире Путине.