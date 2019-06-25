"Шиес, Питер с тобой": петербуржцы вышли поддержать жителей Шиеса

Более 300 человек в Петербурге вышли на митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Акция проходит на площади Ленина.

Заявителями митинга 25 июня является Российское социалистическое движение. "То, что происходит в Шиесе, это хорошо продуманное решение. Но решение в интересах тех, кто управляет страной. Они строят мусорные полигоны так, как дешевле для них, как выгоднее для них", - заявил один из организаторов со сцены.

Изначально акция была запланирована на 23 июня, однако врио губернатора Александр Беглов попросил не устраивать в этот день никаких протестных мероприятий в связи с проведением в городе праздника выпускников "Алые паруса".

Акция солидарности с экоактивистами Шиеса проходит в Петербурге не в первый раз. На площади Ленина предыдущий согласованный митинг по этой теме прошел 18 июня.

Жители Архангельской области протестуют против завоза подмосковного мусора на железнодорожную станцию Шиес в течение уже нескольких месяцев в ежедневном режиме.

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