Полиция задержала активиста Вадима Казака, не дав ему попасть на митинг

Петербургский политический активист Вадим Казак, получивший известность в последние месяцы своими оригинальными акциями и перфомансами, рассказал о своем задержании по пути на санкционированный митинг в поддержку экоактивистов Архангельской области, который в эти минуты проходит на площади Ленина.

"Меня задержали на выходе из метро "Площадь Ленина" по КУСПу (книге учёта сообщений о происшествиях). Везут в 21 отделение Кондратьевский 87. Дескать, я совершил какое-то правонарушение в Пушкине, по месту проживания. Больше ничего не объяснили", - сообщил Казак ЗАКС.Ру.

В минувший уик-энд Казак, "заковавший" себя в колодки у Гостиного двора, в очередной раз был задержан полицейскими.

"Экологическая" акция проходит напротив здания Финляндского вокзала в форме согласованного пикета, рассчитанного на 300 человек. Трансляцию события под условным названием "Петербург и Шиес за зеленый Северо-Запад" ведет паблик "Зеленой коалиции".