Проспект Энергетиков расширят раньше, чем обещали при Полтавченко

Южную часть проспекта Энергетиков расширят не позднее 2020 года, пишет ТАСС. Об этом стало известно по результатам встречи врио губернатора Александра Беглова с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

Проблема дорожного движения на этом участке Красногвардейского района имеет два аспекта: с одной стороны, проспект пересекает действующая железная дорога, а, с другой, полотно проезжей части в этом месте заметно сужается.

"Получается "бутылочное горлышко", и народ стоит по полтора-два часа в пробках. Мы уже приступили к этой работе, и я думаю, что первый, максимум - второй квартал 2020 года мы завершим эту работу, потому что это дополнительные наши обязательства перед жителями города", - рассказал Беглов.

Финансироваться работы будут и из городского бюджета, и из бюджета компании-перевозчика.

Во время правления предыдущего губернатора Георгия Полтавченко, годом ранее, официально заявлялось, что расширение магистрали будет готово только к 2023 году.

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