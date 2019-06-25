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20:20

Проспект Энергетиков расширят раньше, чем обещали при Полтавченко

фото ЗакС политика Проспект Энергетиков расширят раньше, чем обещали при Полтавченко

Южную часть проспекта Энергетиков расширят не позднее 2020 года, пишет ТАСС. Об этом стало известно по результатам встречи врио губернатора Александра Беглова с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

Проблема дорожного движения на этом участке Красногвардейского района имеет два аспекта: с одной стороны, проспект пересекает действующая железная дорога, а, с другой, полотно проезжей части в этом месте заметно сужается.

"Получается "бутылочное горлышко", и народ стоит по полтора-два часа в пробках. Мы уже приступили к этой работе, и я думаю, что первый, максимум - второй квартал 2020 года мы завершим эту работу, потому что это дополнительные наши обязательства перед жителями города", - рассказал Беглов.

Финансироваться работы будут и из городского бюджета, и из бюджета компании-перевозчика.

Во время правления предыдущего губернатора Георгия Полтавченко, годом ранее, официально заявлялось, что расширение магистрали будет готово только к 2023 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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