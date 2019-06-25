Маневр Капитанова

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов 25 июня согласился занять должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. При этом, он продолжит вести кампанию по выдвижению в губернаторы. Опрошенные ЗАКС.Ру политологи и депутаты сошлись во мнении, что предложенная должность всё же похожа на «откуп» и полноправным кандидатом на пост главы Петербурга Капитанов не будет.

«Не самый серьезный комитет»

Интересное предложение лидеру фракции ЛДПР сделал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Капитанов согласился на должность сразу. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что в комитете у него будет больше возможностей.

- Потому что надо созидать. И мне кажется, что тут будет больше возможностей. Пускай по конкретному вопросу, не так широко, как депутатская деятельность. Но партия ЛДПР, я думаю, будет в плюсе, - поделился пока еще депутат.

Он добавил, что рад предложению и вопросы в ведомстве комитета «очень наболевшие». На вопрос о том, хотел бы он в будущем возглавить другой комитет, Капитанов ответил: «Время покажет».

Лидер фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александр Тетердинко считает, что Капитанов подходит для предложенного ему ведомства. Он знаком с проблемами этой области, сказал единоросс.

- Мы с ним три года проработали в Законодательном собрании. Это профессиональный депутат, который разбирается в проблемах. В том числе и той сферы деятельности межнациональных отношений, которую ему поручили курировать. Поэтому могу только сказать, что в принципе логичная кандидатура для этого комитета, - рассказал Тетердинко.

Он уверен, что переход в комитет это не шаг назад. На новой должности Капитанов получит «колоссальный, очень хороший управленческий опыт в исполнительный власти», который в дальнейшем может пригодиться, уверен Тетердинко.

По мнению политолога Валентина Бианки, комитет по межнациональным отношениям – не самый лучший из вариантов. Из-за чего у эксперта возникает вопрос: стоило ли менять должность лидера фракции на кресло председателя?

Не стоило, считает городской парламентарий от «Яблока» и выдвиженец в губернаторы Борис Вишневский. Он уверен, что лучше быть депутатом и лидером фракции в ЗакСе.

- Мне представляется, что пост руководителя пусть и небольшой фракции в городском парламенте куда более весомый, чем место председателя крайне малозначительного комитета. Видимо, именно так господин Капитанов оценивает свой реальный политический вес, что готов обменять его на такую должность, - сказал Вишневский.

Доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор считает, что быть не на выборной должности спокойней.

- Одно дело быть избранным. Это раз в пять лет нервы: надо плясать, танцевать, вести избирательную кампанию как-то. И намного более в этом вопросе, конечно, спокойнее чиновничья должность. Тем более мы знаем, что его предшественник Константин Сухенко, в принципе, прошел этот же путь, - рассказал политолог.

Напомним, последние выборы губернатора Петербурга проходили в 2014 году. Тогда ЛДПР выдвинула своего депутата ЗакСа Константина Сухенко. Он смог собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своей кандидатуры. Однако, на самих выборах Сухенко проиграл – ему досталось 3,83% голосов и третье место. Победил действующий тогда губернатор Георгий Полтавченко.

В феврале 2015 года Сухенко сложил свои полномочия депутата и перешел на должность главы комитета по культуре. Распоряжение о назначении в ведомство подписал Полтавченко.

«Курам на смех»

Об истории прошлого вспомнил и политолог Бианки. Он заявил, что это «достаточно стандартная практика разменов». Хотя обычно ее реализуют до или после выборов, уточнил политолог. В данном же случае всё-таки ясно, что Капитанов теряет шанс на участие в губернаторской гонке, но это не афишируется, уверен Бианки.

- Получается, что формально они сохраняют кандидата в предвыборной гонке - никто не сможет даже произнести слова, что они испугались его, - добавил политолог.

В этом эксперт ошибся. О том, что штаб Беглова испугался Капитанова, заявил Вишневский.

- Еще одна демонстрация просто панического ужаса господина Беглова перед кем угодно, кто может составить ему конкуренцию. Хоть какую-нибудь, - сказал «яблочник». - Очень интересно, как он её продолжит (губернаторскую кампанию – при ЗАКС.Ру). Это будет уже курам на смех. Как вести губернаторскую кампанию, будучи подчиненным своего конкурента?

Похожими вопросами задался и другой депутат и выдвиженец в губернаторы Михаил Амосов. По его словам, Капитанов должен определиться: либо он за команду Беглова, либо нет.

- А смысл тогда? Если он работает в администрации, возглавляет комитет, в чем смысл участия в избирательной кампании? Так, по-моему, не делают. Если человек претендует на место губернатора, а ему его соперник предлагает место в его команде, наверно, в этот момент избирательная кампания должна закончиться, - считает Амосов.

Конфисахор придерживается похожего мнения. Он уверен, что, если Капитанов действительно хотел стать губернатором, то он должен был «с негодованием отказаться» от предложения. Сейчас же это попытка сохранить лицо, сказал политолог.

- Я думаю, что это просто попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Потому что понятно все: он соглашается на должность и не отказывается от выборов, пытаясь показать самостоятельность. Если бы он отказался, то все бы сказали, что это просто его откупные за участие в выборах. Поэтому он перед своими сторонниками и теми людьми, которые настаивали на его выдвижении, ему помогали, просто пытается сохранить лицо. При этом, он потом найдет десятки-сотни-тысячи причин, почему он не смог стать кандидатом в губернаторы: не набрал подписи, не смог договориться с муниципалами, не смог найти финансирование и далее, далее, далее, - поделился мнением Конфисахор.

Тетердинко отметил, что это личное дело Капитанова: соглашаться или нет на должность, продолжать кампанию или прекратить её. О мотивах же лидера фракции ЛДПР в этом вопросе «надо спросить у него», добавил руководитель фракции «Единой России».

Что дальше?

Капитанов на новой должности планирует начать с инвентаризации, а уже потом определяться с конкретными действиями. Он рассказал, что мандат должен сдать на заседании ЗакСа 26 июня. Выход на новую должность планирует ориентировочно с четверга – 27 июня, добавил депутат.

При уходе избранного по единому округу Капитанова из Законодательного собрания, ЛДПР это место не потеряет. На него придет другой представитель партии. В этом плане либерал-демократы не пострадают. По мнению Бианки, у «группы» уже есть понимание, кто займет вакансию.

Вишневский же уверен, что такая ситуация может произойти и с другим потенциальным кандидатом в губернаторы. Так штаб Беглова, вероятно, постарается убрать ещё одного конкурента, предположил депутат.

- Я не исключаю, что такими темпами завтра такая же участь постигнет, например, Надежду Тихонову. Что они её тоже испугаются. Они боятся всего, и это очень заметно, - сказал Вишневский.

Тихонову в губернаторы Петербурга выдвинула «Справедливая Россия». Она является депутатом Законодательного собрания. Как ранее кандидат Тихонова сообщала ЗАКС.Ру, ей уже удалось собрать нужное число подписей муниципальных депутатов для прохождения «фильтра».

София Саттарова

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