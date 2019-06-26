Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга сложил полномочия

Руководитель фракции ЛДПР в петербургском парламенте Олег Капитанов 26 июня принял участие в своем последнем заседание в Заксобрании. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров принял его заявление о сложении полномочий.

"Это исторический момент", - отметил Макаров, заявив, что депутаты крайне редко обращаются к нему с такими заявлениями.

Макаров поблагодарил Капитанова за работу и пожелал успехов на новой должности.

Получив памятные награды, лидер городского ЛДПР, покинул зал заседания.

Напомним, накануне Капитанов был назначен руководителем комитета Смольного по межнациональным отношениям.

Сергей Еремеев

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