Депутат Тихонова высказалась против монополии ЕдРа в муниципалитетах

Представитель фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова на заседании Заксобрания Петербурга 26 июня выступила против поведения муниципальных избирательных комиссий, игнорирующих рекомендации Горизбиркома.

Тихонова, в частности, заявила, что необходимо продлить сроки выдвижения в кандидаты в тех муниципалитетах, где были скрыты решения о назначении выборов.

"Партия "Справедливая Россия" против монополии власти. Должна быть конкуренция", - отметила эсер.

Ранее с критикой нарушений в целом ряде ИКМО в ЗакСе выступил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Сергей Еремеев

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