Запрещающий иностранцам работать экскурсоводами законопроект еще больше ужесточили

Депутаты-единороссы Законодательного собрания Петербурга Алексей Макаров и Денис Четырбок доработали свою федеральную инициативу о запрете иностранцам работать гидами-экскурсоводами в России. Согласно принятой 26 июня поправке, в проекте постановления появились новые условия.

Так, в частности, уточняется, что для проведения аттестации экскурсоводов будет создана специальная комиссия, в состав которой должны войти представители профессионального сообщества.

Кроме того, предусматривается, что экскурсоводами смогут стать только обладатели дипломов о высшем образовании в сфере туризма или экскурсионного дела.

Органы государственной власти, по мнению петербургских депутатов, должны отмечать настоящих, прошедших государственную аттестацию экскурсоводов аттестатами и нагрудными бейджами.

При этом раз в пять лет гиды-переводчики и экскурсоводы будут обязаны проходить переаттестацию. В случае ее непрохождения предусмотрены штрафы в размере от 20 до 100 тысяч рублей.

Сергей Еремеев

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