Уравнивающий в правах блокадников законопроект приняли в целом

Петербургский ЗакС на пленарном заседании в среду, 26 июня, принял в третьем чтении проект закона, дающий право на социальные льготы горожанам, хотя бы один день прожившим в блокадном Ленинграде.

Ранее на льготы могли претендовать только петербуржцы, пробывшие в блокадном городе не менее четырех месяцев.

Инициативу, снимающую этот барьер, в ЗакС внес врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Ее поддержали представители всех фракций, однако при рассмотрении законопроекта в первом чтении оппозиционеры напомнили, что выступали с подобными предложениями более 10 лет, но раньше их не одобрял Смольный.

Сергей Еремеев

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