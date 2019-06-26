В Петербурге появится День воспитателя

День воспитателя и всех дошкольных работников предложили праздновать в Петербурге 27 сентября. Соответствующую инициативу 26 июня принял в первом чтении городской парламент.

Идея нового праздника принадлежит комитету по законодательству ЗакСа. Его председатель Денис Четырбок заявил, что появлением праздника будет отмечена важность труда воспитателей.

Отметим, что на федеральном уровне День воспитателя отмечают уже несколько лет. Он был учрежден еще в 2004 году по инициативе нескольких педагогических изданий. Праздник приурочен к открытию первого российского детского сада, которое состоялось осенью 1863 года на Васильевском острове в Петербурге.

Сергей Еремеев

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