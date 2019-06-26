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Новости

11:45

Резник: Нападение на Шуршева - это символ произвола в промышленных маштабах

фото ЗакС политика Резник: Нападение на Шуршева - это символ произвола в промышленных маштабах

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник высказался в поддержку избитого неизвестными координатора муниципального штаба Навального Александра Шуршева, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Выступая 26 июня на заседании петербургского парламента, Резник назвал инцидент с Шуршевым символом "произвола в промышленных масштабах". 

Он напомнил, что к оппозиционеру применяли силу и раньше, в частности, 1 мая. Шуршев был задержан на Невском проспекте во время жесткого разгона общедемократической колонны полицией. Сторонник Навального и Андрей Пивоваров как организаторы согласованного шествия оппозиции подошли обсудить массовые задержания активистов с сотрудником полиции. В этот момент на Шуршева накинулся силовик и повалил его на землю. Оппозицонер подавал жалобу в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. 

Координатора муниципальной кампании штаба Навального и потенциального кандидата в мундепы  Александра Шуршева избили утром 26 июня в подворотне возле ИКМО МО "Екатерингофский". "Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив," - написал Шуршев у себя в Twitter. Личность нападавших не установлена. 

 

Сергей Еремеев


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13:43    
12:58 Глупость городите. Бьют сегодня всех, на кого укажет начальство. Никакого значения не имеют ни политические взгляды, ни законы, ни общественное мнение. Точено так же под раздачу может попасть любой недовольный житель города: обманутый дольщик-вкладчик, защитник застройки парка, протестующий против уплотнительной застройки и т.д. Любое выступление могут объявить несанкционированной акцией, а человека записать в протокол, как "нецензурно выражающегося в общественном месте". То, что вас это не коснулось - случайность судьбы, рулетка.

12:58    
Максимка оживился. Сейчас визжать начнут либералы и их поддерживающие. Либералов бьют, бьют. Раньше реагировать на такие выпады нужно было, раньше. Теперь терпите.

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