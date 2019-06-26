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12:05

Четыре депутата ЗакСа войдут в совет по вопросам градостроительной деятельности при Смольном

фото ЗакС политика Четыре депутата ЗакСа войдут в совет по вопросам градостроительной деятельности при Смольном

Законодательного собрания Петербурга делегировало депутатов Бориса Вишневского (“Яблоко”), Алексея Ковалева (“Справедливая Россия”), Сергея Никешина (“Единая Россия”) и Александра Рассудова (КПРФ) в совет по вопросам градостроительной деятельности при городском правительстве. Соответствующее решение было принято Заксобранием на заседании 26 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Никешин с 2007 года руководит парламентской комиссией по городскому хозяйству. Три других делегата входят в ее состав. Ковалев и Вишневский также известны участием в градозащитном движении.

Бывший председатель совета директоров строительной группы компаний “Лидер Групп” Рассудов выступал против сноса СКК “Петербургский” и резко критиковал разработанный группой депутатов ЗакСа законопроект о расселении “нерасселяемых” коммунальных квартир в исторических домах с последующим ремонтом под элитное жилье.

Сергей Еремеев


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