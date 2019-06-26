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12:26

Макаров: 18 сентября новый депутат фракции ЛДПР будет работать

фото ЗакС политика Макаров: 18 сентября новый депутат фракции ЛДПР будет работать

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что решение, кто займет место Олега Капитанова в парламенте, примет партия ЛДПР. Он уточнил, что сторонники Жириновского могут сделать это в любое время, но на первом заседании нового парламентского года новичок уже должен быть в Мариинском дворце.

- 18 сентября депутат ЛДПР будет работать, - заявил Макаров.

Напомним, 25 июня в ЗакСе прекратили полномочия лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова. Днем раньше он договорился с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым о том, что возглавит комитет по межнациональным отношениям. Капитанов выдвигается в губернаторы Петербурга, но жалуется на сложность прохождения "муниципального фильтра".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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