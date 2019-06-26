Лидер "Единой России" в Петербурге откажется от отпуска из-за выборов

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров 26 июня признался журналистам, что ему некогда уходить в летний отпуск.

- О каком отпуске и отдыхе может быть речь, если идет предвыборная кампания, - выразил недоумение спикер.

Напомним, ранее депутаты ЗакСа объявили себе каникулы до 18 сентября. Муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге пройдут 8 сентября.

Перед выборами президента России в 2018 году Вячеслав Макаров наоборот планировал уйти в отпуск ради работы в штабе Владимира Путина. Однако уже через неделю спикер ЗакСа вернулся из своего отпуска и продолжил работу в парламенте.

Сергей Еремеев

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