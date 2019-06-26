После просьбы к Беглову в соцсетях театральная студия получила помещение

Обращение руководителя театральной студии "Звезды Бродвея" Анастасии Порхун к врио губернатора Александру Беглову в социальной сети "ВКонтакте" дало оперативный результат, передает ТАСС. Женщина просила Беглова помочь в поисках помещения, которое бы подошло ее коллективу, состоящему из 18 человек. В ее планах - увеличить число обучающихся до ста человек.

Беглов "спустил" идею в комитет имущественных отношений, который, в свою очередь, поручил решить вопрос чиновников районного уровня.

"Администрация Красногвардейского района с большим энтузиазмом откликнулась на наш запрос, предложив не только помещение в подростково-молодежном центре "Лигово", но и, если у Анастасии есть соответствующий опыт и квалификация, возможность трудоустроить девушку в этот центр в качестве руководителя театрального кружка", - рассказали в комитете.

Кроме того, сообщается, что женщину поставили в известность о возможности пользоваться залом Дома молодежи, рассчитанного на 750 человек. Для этого Порхун нужно вступить Региональный реестр молодежных и детских общественных объединений, которые поддерживаются средствами из городского бюджета.

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