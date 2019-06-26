Ходорковский призвал помочь в сборе 7 млн рублей на штраф по делу о вытоптанных газонах в Петербурге

Бизнесмен Михаил Ходорковский в Facebook призвал пользователей помочь собрать деньги на оплату штрафа по делу «вытоптанных газонов» во время акции 5 мая «Он нам не царь» в Петербурге.

По словам Ходорковского, о выписанном активисту штаба Навального Денису Михайлову и координатору «Весны» Богдану Литвину он узнал накануне от своих сторонников. Не оплатив этот штраф, молодые люди не могут купить на свое имя, например, недвижимость, «выехать даже в Турцию», а все легальные доходы наполовину уходят к власти, напомнил бизнесмен.

«К сожалению, я сам, один, не смогу ему помочь - дело не только в том, что даже для меня это немаленькие деньги», - отметил Ходорковский, напомнив, что от него требуют 17 млрд рублей по иску и обвиняют в отмывании денег, чтобы «иметь возможность конфисковывать все» ресурсы бизнесмена.

20 июня коллегия Горсуда Петербурга оставила в силе штраф в 7,3 млн рублей для активистов за повреждение газонов на акции 5 мая 2018 года. При этом размер госпошлины был снижен с 60 до 44 тысяч рублей. Активисты считают дело «политическим» и «лицемерным»: Михайлов заявил в суде, что праздник выпускников «Алые паруса» в этом плане наносит больший ущерб городу, чем любое публичное мероприятие.