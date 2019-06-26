Антимонопольщики обвинили сеть "О'Кей" в нарушении закона о рекламе

Сеть супермаркетов и гипермаркетов "О'Кей" переступила рамки дозволенного, обозначенные в федеральном законе "О рекламе". К такому выводу пришли сотрудники петербургского управления ФАС, проанализировав поступившую от жителя Иваново жалобу, говорится на сайте ведомства.

Суть претензий гражданина состоит в том, что он не нашел в одном из магазинов ритейлера нужный ему алкогольный напиток по скидочной цене, которая была гарантирована актуальным на тот момент каталогом товаров. В списке магазинов, на которые не распространяется действие акции, адрес посещенного им магазина не фигурировал.

Теперь торговая сеть, "голова" которой находится в Петербург, должна будет выплатить государству штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.