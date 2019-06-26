Жаров пригрозил Google новым делом из-за фильтрации контента в поисковике

Роскомнадзор составляет новый протокол в отношении американской компании Google из-за недостаточного уровня фильтрации запрещенной в России информации при выдачи результатов поиска, передает ТАСС со ссылкой на главу РКН Александра Жарова.

По словам Жарова, новое административное дело «находится в процессе развития». Фильтрация остается на уровне около 70%. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.

В Google не понимают, почему речь идет о новом деле, и откуда Роскомнадзор берет эти цифры, передает «МБХ медиа» со ссылкой на источник в компании. По словам собеседника издания, компания договорилась с РКН, что Google не подключается к реестру и не удаляет ссылки вслепую, а рассматривает запросы.

В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за то, что компания не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.