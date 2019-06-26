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15:40

Лев Лурье: Для проигрыша на выборах Беглову может хватить трех телеэфиров

фото ЗакС политика Лев Лурье: Для проигрыша на выборах Беглову может хватить трех телеэфиров

Продолжающий скептически оценивать шансы врио губернатора Александра Беглова на то, чтобы полновесно утвердиться в статусе градоначальника, историк и общественный деятель Лев Лурье уповает на проведение выборов в два тура. Во втором туре голосования, по его версии, петербуржцы, скорее всего, будут выбирать между Бегловым и кандидатом от коммунистов Владимиром Бортко.

Для того, чтобы Беглов проиграл в губернаторской гонке и в городе "случилась Хакасия", рассудил петербуржец в радиоэфире, нужно не так много: Беглову нужно продолжать "гнуть" линию своего публичного поведения, которая, как представляется Лурье, работает скорее на антирейтинг врио. 

Власти достаточно совершить еще несколько ошибок, достаточно трех больших скандалов. Да просто -  если Александр Дмитриевич Беглов еще три раза выступит по телевизору, а у него это так "замечательно" получается, то, вполне возможно, людям этого будет вполне достаточно для того, чтобы проголосовать за кого угодно кроме него.

Лев Лурье

При этом историк особо оговорил то, что, как бы странно это ни звучало, но, давя на городскую власть различным образом, граждане делают ее качественнее и грамотнее.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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