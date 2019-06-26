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17:02

Капитанов сдал подписи муниципальных депутатов в Горизбирком

фото ЗакС политика Капитанов сдал подписи муниципальных депутатов в Горизбирком

Лидер петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов в среду, 26 июня, сдал в городскую избирательную комиссию подписи депутатов местных советов. Он сообщил ЗАКС.Ру, что принес пока 147 подписей.

Для регистрации кандидатом в губернаторы Петербурга необходимо сдать не менее 155 подписей муниципалов.

Несколькими часами ранее на пленарном заседании ЗакСа Капитанов сложил депутатские полномочия, автоматически оставив вакантным пост лидера парламентской фракции ЛДПР. Днем раньше он принял предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова занять пост председателя городского комитета по межнациональным отношениям.

Напомним, выдвинувшимся в губернаторы Петербурга необходимо сдать подписи муниципалов до вечера 1 июля. Самовыдвиженцы также обязаны предоставить в Горизбирком 76 тысяч подписей жителей города.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября параллельно с муниципальными выборами.  

 


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