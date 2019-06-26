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17:21

Менеджер-самовыдвиженка стала 27-м кандидатом в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика Менеджер-самовыдвиженка стала 27-м кандидатом в губернаторы Петербурга

36-летняя менеджер медицинской клиники Елена Крюковская подала документы на выдвижение в губернаторы Петербурга, сообщила 26 июня пресс-служба Горизбиркома.

Известно, что кандидатка в 2004 году окончила Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. На выборы она идет самовыдвиженкой.

Менеджеру придется за неполных пять дней собрать в свою поддержку подписи 76 тысяч петербуржцев и 155 депутатов муниципальных советов. В противном случае до выборов ее не допустят. 

До Крюковской процедуру выдвижения прошли 26 человек. Первым подписи муниципальных депутатов в городской избирком сдал член ЛДПР Олег Капитанов. Он сообщил ЗАКС.Ру, что предоставил пока только 147 подписей.  

 

 


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20:14    
Как будет слово "фрик" в женском роде ?

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