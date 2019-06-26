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18:13

Transparency ждет расследования нападения на Шуршева

фото ЗакС политика Transparency ждет расследования нападения на Шуршева

Петербургское отделение международной организации Transparency, специализирующейся на антикоррупционных расследованиях, выступило с официальным заявлением, в котором обращается к руководству регионального управления МВД.

В своем тексте "общественники" выступают в защиту Александра Шуршева, руководящего муниципальной кампанией Алексея Навального, на которого утром 26 июня было совершено нападение.

"Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» призывает правоохранительные органы Санкт-Петербурга безотлагательно провести тщательное расследование этого нападения", - говорится в заявлении.

Первый пост Шуршева в Twitter после инцидента гласил, что руки и ноги у него в крови и что неизвестные разбили ему смартфон. Происшествие имело место возле здания, в котором располагается ИКМО Екатерингофский, ставшая в последние дни регулярным источником скандальных новостей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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