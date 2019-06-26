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Новости

18:54

Шендерович: Российская власть больше не нуждается в том, чтобы ей верили

фото ЗакС политика Шендерович: Российская власть больше не нуждается в том, чтобы ей верили

Конфликт с Грузией и ужесточение контроля за ввозом грузинского вина натолкнули публициста и общественного деятеля Виктора Шендеровича на мысль о качественном изменении в отношениях государственной власти и общества. Суть его обобщения, высказанного в эфире радиостанции "Эхо Москвы", состоит в том, что для различных политических заявлений и шагов полностью перестал использоваться креатив. Руководство страны перестало нуждаться в убеждении граждан и в том, чтобы гражадне ему верили. Власть, по наблюдению Шендеровича, пользуясь инертностью масс, применяет старые проверенные способы и добивается того, что грузинские вина становятся вдруг некачественными, и это почти никого не смущает.

"Не ломалось - не чини", они даже не пытаются ничего придумать, сделать это более-менее достоверно. У них нет задачи, чтобы мы им поверили - у них отъезд башки и отрыв от избирателей, поскольку нету выборов, Памфилова вместо выборов. Они с ухмылкой, гы-гы, лепят все то же вранье - "а вы снова это съедите".

Виктор Шендерович

Напомним, что грузинские вина уже испытывали на себе российские санкции в 2006 году, когда Минздравом руководил Геннадий Онищенко. Тогда ввоз был запрещен полностью.

Новейшее усиление контроля Роспотребнадзора за грузинским алкоголем произошло на фоне напряженности в официальных взаимоотношениях двух стран. Грузины возмутились вмешательством российской стороны в их внутреннюю политику, после чего президент Владимир Путин запретил с соседней страной пассажирское авиасообщение.

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21:43    
Когда народ перестает доверять власти, жди революций и бунтов...

21:17    
19:13 Саша, может, ты "Минассали" с бояркой или кымским розливом спутал?

19:13    
Власть должна ЭФФЕКТИВНО и ЖЁСТКО править страной, а не заниматься всякими пустопорожними глупостями, вроде укреплением веры народа в себя! Грузинские вина, вроде "Минассали"-помои, Россия и россияне без них ЛЕГКО обойдутся, одни прекрасные вина Крыма чего стоят!

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