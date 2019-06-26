СМИ: Замглавы управления внутренних дел по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Замглавы управления внутренних дел по ЗАО Москвы Игорь Петухов подал в отставку после дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишет РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Петухов подал рапорт по выслуге лет. Пока он находится в отпуске, приказ об увольнении еще не подписан, уточнил источник. Собеседник в ГУ МВД отметил, что глава министерства Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым, когда опрашивал задержавших Голунова оперативников и их начальников.

Голунова в начале июня задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов наркотиков ни на смыве с ладоней журналиста, ни в срезах его ногтей. Дело было закрыто, с Голунова сняли обвинения, 13 июня президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина из-за этого дела.