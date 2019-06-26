ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой вернула делегации России полномочия в полном объеме, передает ТАСС.

За восстановление членства России проголосовали 116 парламентариев, против - 62, еще 15 воздержались. Представитель Нидерландов Тини Кокс в разговоре с журналистами упоминал, что, согласно документу, Россия "остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".

Также в резолюции Россию призвали отпустить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы, заплатить взносы в Совет Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по крушению рейса MH17 над Донбассом, пресечь нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне и сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ с 2014 года после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине. Россия отозвала свою делегацию и перестала платить взносы в ПАСЕ.