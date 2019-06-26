Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил исполняющим обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Об отставке Евкуров объявил 24 июня. Он возглавлял Ингушетию на протяжении 11 лет. В последнее время новости об Ингушетии были связаны с территориальным конфликтом между ней и Чечней: ингуши протестовали против передачи части земли соседней республики. Уступив часть земель Рамзану Кадырову, 55-летний Евкуров стремительно стал терять популярность у себя на Родине. С момента его последнего переизбрания региональными депутатами прошло менее года.

На встрече с Евкуровым Путин принял его отставку, назначил Калиматова врио главы республики и подписал соответствующий указ, сообщил Песков. В администрации главы Ингушетии сообщили, что Калиматова представят в новой должности 27 июня в Магасе.