КГИ: Около 15% российских мэров становятся фигурантами уголовных дел

Порядка 15% региональных управленцев России систематически подвергаются уголовному преследованию, доложили в учрежденном Алексеем Кудриным Комитете гражданских инициатив.

Как пишет РБК, ознакомившийся с отчетом КГИ, эксперты изучили судьбы руководителей 109 муниципальных образований с 2008 года и выявили несколько основных тенденций, сложившихся под влиянием времени: 1) все чаще мэры становятся фигурантами уголовных дел; 2) ввиду отсутствия конкуренции из-за почти повсеместной отмены прямых выборов уровень их образованности снизился в несколько раз; 3) женщины к управляющим позициям допускаются до сих пор крайне редко.

Из 109 человек уголовные дела были заведены на 39 экс-мэров. В докладе отмечается, что это может свидетельствовать о системной борьбе с коррупцией и конфликтами внутри правящих элит.

За 10 лет посты мэров занимали 359 человек, из которых 263 покинули свои должности к моменту исследования (2018 год). Из них: 21% стали заместителями губернаторов или министрами; 8% сделали карьеру на федеральном уровне, 5% ушли в полпредства и прочие госучреждения, 12% занялись бизнесом и 3% ушли на покой.

Также в исследовании говорится о том, что за 10 лет количество женщин на мэрских постах выросло с 1,8% до 7,3%, однако преодоление гендерного дисбаланса идет крайне медленными темпам.