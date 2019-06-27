Семь стран покинули ПАСЕ после восстановления РФ в правах

После того, как стало известно о возвращении России членства в Парламентской ассамблее Совета Европы, из её состава вышли 7 стран-делегатов, передает РБК. Это - Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Словакия, которые обвинили организацию в том, что она защищает права агрессора и интервента.

Руководитель Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич известил, что возвращение РФ полномочий в ПАСЕ "является неверным сигналом стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, расшатывала демократию на территории Европы".

Покинувшие ассамблею страны коллективно заявили о том, что ПАСЕ теряет доверие людей и, потворствуя России, она делает всё, чтобы защитить "благополучие агрессора".

Совет Европы решил восстановить членство РФ в ПАСЕ накануне, 26 июня. За проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались - 15.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ с 2014 года после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины.