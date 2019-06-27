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10:23

"Дождь": Кремль поручил МВД не штрафовать граждан за оскорбление чиновников, силовиков и Путина

фото ЗакС политика "Дождь": Кремль поручил МВД не штрафовать граждан за оскорбление чиновников, силовиков и Путина

Из администрации президента в Министерство внутренних дел поступил указ, где говорится о том, что сотрудникам ведомства следует приостановить практику массового штрафования граждан за оскорбление госсимволов и органов власти, поделились с "Дождем" анонимные собеседники из АП. В Кремле подчеркнули, что принятая Госдумой статья не призвана наказывать россиян за неуважительные высказывания в адрес конкретных чиновников и силовиков. По словам источников, точно такой же наказ дан и в отношении тех, кто неодобрительно отзывается о Владимире Путине.

Комплексно изучив информацию о случаях применения статьи об оскорблении к власти, в АП пришли к выводу, что все они противоречат его сути, уведомили "Дождь" близкие к Кремлю информаторы. По их словам, в региональные структуры МВД направили инструкции о том, как следует понимать обозначенный закон. Эту информацию подтвердил в разговоре с изданием и близкий к МВД источник.

Госвласть представляют собой президент, Федеральное Собрание, правительство и суды; губернаторы, мэры, полицейские и любые иные госуправленцы, равно как и представители силовых структур, под закон об оскорблении власти не подпадают, пояснили "Дождю" собеседники. Именно поэтому МВД предписали прекратить применять данные штрафы по отношению к гражданам.

Прецедентом, когда дело о неуважении к власти было прекращено, стал случай с жителем Хакасии, оскорбительно высказавшемся о губернаторе региона Валентине Коновалове. 

Также в Кремле попросили не наказывать россиян за нелестные слова в адрес Путина. Источники "Дождя" отметили, что воспрещается оскорбление президента как института, а не конкретного лица.

Путин высказался о законе в рамках "Прямой линии" 20 июня. Он отметил, что инициатива "направлена на оскорбление символов государства - чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом", однако "никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать власти любого уровня".

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