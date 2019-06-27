"Коммерсант": Евкуров станет заместителем Шойгу

Покинувший свой пост глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров займет пост замруководителя Министерства обороны Сергея Шойгу, поделились с "Коммерсантом" источники, близкие к окружению Евкурова.

Накануне, 26 июня, Владимир Путин принял у Евкурова отставку. Врио главы республики был назначен Махмуд-Али Калиматов, занимавший не так давно должность начальника Росприроднадзора по Самарской области.

Политологи считают, что решение Евкурова покинуть кресло главы Ингушетии связано с протестами, возникшими после установления новой территориальной границы с соседней Чеченской республикой. Многие демонстранты получили административные штрафы и аресты.

О намерении уйти досрочно Евкуров известил ингушей 24 июня.