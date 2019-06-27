В Смольном сочли нецелесообразным строить новый зоопарк в пределах Петербурга

Строить новый зоопарк в пределах Петербурга нецелесообразно, в том числе, из-за статуса города как предмета исторической и культурной охраны, сообщили представители Смольного в комментариях к записи врио губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте».

Одна из пользовательниц в записи к «Алым парусам» заметила, что мощный получасовой феерверк на набережной Невы мог сильно напугать обитателей Ленинградского зоопарка. «Может, пора его уже перенести с исторического места в нашем городе? Пускай выпускники смотрят шоу, а животных – переместить в новые вольеры, в новом, тихом месте», - предложила она.

В ответ в Смольном пояснили, что зоопарк по нормам градостроительства нужно строить, например, в парках, учитывать близость к заводам, автомагистралям, жилым застройкам, предусмотреть удобный подъезд к территории. Сейчас, согласно действующей редакции Генплана и правилам землепользования застройки, зоопарк можно строить или в зоне по сохранению и развитию ценных территори, или в парках дворцово-парковых комплексов и других исторических объектов.

«В связи с исторически сложившейся застройкой Санкт-Петербурга, а также статусом города как предметом исторической и культурной охраны, в пределах города строить новый зоопарк не вполне целесообразно», - пояснили в Смольном.

Ранее чиновники думали о строительстве зоопарка в Курортном районе, но территория там лказалась сильно заболочена. Создание зоопарка там потребовало бы колоссальных усилий и финансовых затрат, пояснили в Смольном. В то же время чиновники ищут участок для строительства «со всеми необходимыми нормами».

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