ВЦИОМ: Молодежь надеется на лучшую жизнь в России будущего

Всероссийский центр изучения общественного мнения, презентовавший данные соцопроса, приуроченного ко Дню молодежи, констатировал, что в умах молодых россиян превалируют преимущественно оптимистические мысли относительно будущего России. Так, 42% людей в возрасте от 18 до 24 лет уверены, что перемен к лучшему ждать следует, аналогичного мнения придерживаются 33% граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

Вместе с тем, 25% респондентов заявили, что будут жить так, как сейчас, ничего не изменится. Среди 25-34-летних эта доля выше - 45%. Тех, кто полагает, что станет только хуже, в первой возрастной категории - 17% (18+), во второй - 14% (25+).

Несмотря ни на что, своей жизнью ныне довольны 58% россиян от 18 до 24 лет и 55% от 25 до 34 лет. Подобный настрой наблюдался только у людей в группе 60+.