Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:42

В Кремле не видят причин для корректировки закона о неуважении власти в интернете

фото ЗакС политика В Кремле не видят причин для корректировки закона о неуважении власти в интернете

Закон об оскорблении госсимволов не нуждается в корректировке, нужно контролировать правоприменительную практику, чтобы не было нарушений, например, ограничения на критику власти, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пескову напомнили, что президент Владимир Путин по время «прямой линии» 20 июня упоминал, что закон об оскорблении госсимволов нельзя использовать для ограничений на критику власти.  Также появилась информация, что в Кремле поручили полиции не штрафовать граждан за оскорбление чиновников и силовиков.

Песков, комментируя информацию, подчеркнул, что речь шла об оскорблении символов власти, государственности, но никак не о критике представителей власти. По его словам, отдельные связанные с этим дела «представляют интерес», и в Кремле «внимательно наблюдают за этим».

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее по этой статье оштрафовали жителей Новгородской и Вологодской областей – за нелестные отзывы о Путине. Также протоколы по этой статье составляли из-за комментариев в группе протестующих против строительства свалки в Архангельской области, в том числе из-за фраз о недовольстве наглостью органов. Впервые подобное дело было прекращено в Хакасии, на которого протокол составили из-за оскорбительного высказывания о губернаторе региона Валентине Коновалове. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:01 Муниципал: Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

16:50 "Верните детей родителям": Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

16:44 Муниципал: ИКМО «Черная речка» решила принимать документы кандидатов 2 часа в день   1

16:39 Свидетель обвинил Арашукова в заказе убийства человека, плюнувшего в его портрет

16:33 Муниципал: Кандидаты в депутаты «Ржевки» удивлены работой ИКМО после недавней потасовки в очереди

16:30 Путин пообещал и дальше заботиться о зарплатах и соцгарантиях для силовиков

16:18 Муниципал: В ИКМО "Сампсониевское" сообщают о потасовке в очереди кандидатов

15:59 Муниципал: Вишневский пожаловался в прокуратуру на "тайные" выборы в МО "Екатерингофский"   1

15:32 Инвалида в Кемеровской области оштрафовали из-за нелестного поста о Путине в соцсетях

15:29 Выпускница МГУ пришла на вручение красного диплома в футболке «Свободу Азату Мифтахову»   1

14:56 Неухоженный сквер на Шуваловском проспекте комплексно благоустроят в 2020 году

14:35 Депутат Госдумы заявил о необходимости поднятия МРОТ до 31 тысячи рублей   3

14:28 Муниципал: ГИК намерен собрать рабочую группу по ИКМО «Красненькая речка»   1

14:15 Муниципал: Глава Горизбиркома попросил СК разобраться с ситуацией в МО «Академическое»

14:10 В России начали продавать продукты в рассрочку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.