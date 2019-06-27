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13:11

Преследуемый за создание профсоюза "Ученик" школьник объявил протестную голодовку

фото ЗакС политика Преследуемый за создание профсоюза "Ученик" школьник объявил протестную голодовку

Несовершеннолетний основатель школьного профсоюза "Ученик" Леонид Ш. на протяжении уже 11 дней держит голодовку, передает региональное "МБХ медиа". Главное требование, выдвинутое им, - прекратить преследовать по политическим мотивам детей, желающих отстаивать собственные права наравне с взрослыми.

Юноша взывает к петербургскому комитету по образованию с просьбой пояснить преподавателям городских учебных заведений, что школьники имеют право думать и высказывать свою позицию - в том числе в политике. Леонид Ш. также настаивает, чтобы в школах ввели бесплатное питание и перестали агитировать за вступление в ряды Юнармии.

Голодовку подросток прекратит после того, как подведомственный Смольному комитет аргументированно сообщит ему о возможности или невозможности принятия озвученных им требований, либо озвучит готовность к кооперации.

Ранее Леонида Ш. вызывали на беседу в полицию.

О давлении со стороны взрослых, с которым столкнулся юный Леонид Ш., решивший организовать некое подобие сообщества, отстаивающего свои интересы, ранее подробно рассказывала "Медиазона". ЗАКС.Ру в свою очередь писал о том, что ему грозили и отчислением, и походом в прокуратуру, и лечением в психбольнице.

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