Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:37

Росгвардия купила у "Дружбы народов" продуктов на 132 млн рублей

фото ЗакС политика Росгвардия купила у "Дружбы народов" продуктов на 132 млн рублей

Начиная с июня мясокомбинат "Дружба народов" получил от Росгвардии свыше 10 подрядов на поставку съестной продукции на сумму 132 млн рублей, известило "МБХ медиа", основываясь на данных, полученный на сайте госзакупок.

Самый "внушительный" тендер - 44,5 млн рублей - появился 11 июня. Силовики намерены приобрести 16 тонн супозаготовок, 84 тонны замороженной говядины. В других закупках присутствуют десятки тонн молочных и хлебобулочных изделий. 

Мясокомбинат "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для Росгвардии. Решение было принято правительством в декабре 2018 года.

Также в прошлом году политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые холдинг поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, мясокомбинат останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры вплоть до 2020 года.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:01 Муниципал: Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

16:50 "Верните детей родителям": Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

16:44 Муниципал: ИКМО «Черная речка» решила принимать документы кандидатов 2 часа в день   1

16:39 Свидетель обвинил Арашукова в заказе убийства человека, плюнувшего в его портрет

16:33 Муниципал: Кандидаты в депутаты «Ржевки» удивлены работой ИКМО после недавней потасовки в очереди

16:30 Путин пообещал и дальше заботиться о зарплатах и соцгарантиях для силовиков

16:18 Муниципал: В ИКМО "Сампсониевское" сообщают о потасовке в очереди кандидатов

15:59 Муниципал: Вишневский пожаловался в прокуратуру на "тайные" выборы в МО "Екатерингофский"   1

15:32 Инвалида в Кемеровской области оштрафовали из-за нелестного поста о Путине в соцсетях

15:29 Выпускница МГУ пришла на вручение красного диплома в футболке «Свободу Азату Мифтахову»   1

14:56 Неухоженный сквер на Шуваловском проспекте комплексно благоустроят в 2020 году

14:35 Депутат Госдумы заявил о необходимости поднятия МРОТ до 31 тысячи рублей   3

14:28 Муниципал: ГИК намерен собрать рабочую группу по ИКМО «Красненькая речка»   1

14:15 Муниципал: Глава Горизбиркома попросил СК разобраться с ситуацией в МО «Академическое»

14:10 В России начали продавать продукты в рассрочку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.