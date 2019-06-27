Росгвардия купила у "Дружбы народов" продуктов на 132 млн рублей

Начиная с июня мясокомбинат "Дружба народов" получил от Росгвардии свыше 10 подрядов на поставку съестной продукции на сумму 132 млн рублей, известило "МБХ медиа", основываясь на данных, полученный на сайте госзакупок.

Самый "внушительный" тендер - 44,5 млн рублей - появился 11 июня. Силовики намерены приобрести 16 тонн супозаготовок, 84 тонны замороженной говядины. В других закупках присутствуют десятки тонн молочных и хлебобулочных изделий.

Мясокомбинат "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для Росгвардии. Решение было принято правительством в декабре 2018 года.

Также в прошлом году политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые холдинг поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, мясокомбинат останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры вплоть до 2020 года.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.