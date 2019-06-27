Путин пообещал и дальше заботиться о зарплатах и соцгарантиях для силовиков

Во время торжественного приёма выпускников военных вузов Владимир Путин гарантировал, что государство продолжит заботиться о работниках силовых ведомств, постепенно наращивая их материальные блага. Обещания президента ретранслирует пресс-служба Кремля.

"Хочу подчеркнуть: мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия", - известил он собравшихся граждан.

Помимо увеличения зарплат, силовиков ждет улучшенное медицинское обслуживание, а также помощь семьям в вопросах трудоустройства и получения жилья.

"Рассчитываю, что вы будете твердо стоять на страже государственных интересов, прав и свобод наших граждан, следовать Конституции России и закону, дорожить офицерской честью", - понадеялся глава государства.

По сведениям, озвученным Путиным, начиная с 2012 году жилищные условия улучшили более 2 млн сотрудников силовых ведомств.