Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:39

Свидетель обвинил Арашукова в заказе убийства человека, плюнувшего в его портрет

фото ЗакС политика Свидетель обвинил Арашукова в заказе убийства человека, плюнувшего в его портрет

Предшественник Рауфа Арашукова на посту сенатора от Карасаево-Черкессии Вячеслав Дерев дал признательные показания по делу об убийстве, передает «Интерфакс» со ссылкой на Арашукова.

По словам Арашукова, 11 июня во время очной ставки с Деревым последний сказал, что экс-сенатор ему признался в заказе убийства зампреда общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова – потому что тот плюнул в портрет Арашукова. «И поэтому я убил его. Это кроме как фантастикой никак не назовешь», - заявил Арашуков на заседании Басманного суда Москвы.

По мнению Арашукова, такие показания Дерев дал из-за неприязненных отношений между экс-сенаторами. Ранее Дерев был арестован по делу о крупном мошенничестве, сейчас он освобожден.

«Он сам заявлял прессе, когда находился под стражей по своему делу, что он выйдет на свободу только, когда в тюрьму сяду я. Так и произошло», - подчеркнул Арашуков.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. При этом, заявили в комиссии, у него все равно была возможность сдать сведения. В середине апреля адвокат Арашукова сообщила, что ее подзащитный направлял декларацию о доходах из СИЗО, но когда именно сотрудники изолятора отправили ее, неизвестно.

Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:19 Муниципал: Зидан будет участвовать в выборах в МО «Смольнинское»

20:45 Часть маршрутов транспорта в Василеостровском районе решили не отменять

20:27 Смолянина оштрафовали за оскорбление Путина в ответ на новость о штрафе за оскорбление Путина

19:58 ВС Карелии отправил дело чиновников о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

19:41 ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова   2

18:58 В Минэкономразвития заявили об идее контролировать расходы россиян   1

18:50 Невзоров: Россия, как известно, тащится от того, что все соседи считают её пугалом   2

18:33 На главу архангельской колонии завели дело за покровительство криминальному авторитету

18:05 В ЛДПР призвали закрыть границу с Грузией и запретить продажу грузинского вина   3

17:56 Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до конца сентября

17:39 Новый сквер в Кронштадте назовут в честь южнокорейского города Инчхон

17:18 В Москве задержаны граждане, облившие навозом волонтеров Любови Соболь   2

17:15 Муниципал: Невеста Дацика пошла в муниципальные депутаты от ЛДПР   1

17:01 Муниципал: Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге   21

16:50 "Верните детей родителям": Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.