На главу архангельской колонии завели дело за покровительство криминальному авторитету

В отношении управляющего исправительной колонией №5 Архангельска, а также его заместителя, завели уголовное дело, уведомляет у себя на сайте региональный Следком.

Как полагают следователи, в течение трех лет подозреваемые покровительствовали некоему заключенному: например, арестант жил в служебном помещении, мог свободно пользоваться мобильным телефоном, ему перманентно привозили еду, алкоголь и пропускали на территорию ИК "посторонних лиц".

Поморское издание "Эхо севера" называет этого зека криминальным авторитетом.

На сотрудников ФСИН заведено дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Имена подозреваемых Следком не сообщает, однако на сайте ГУ ФСИН по Архангельской области говорится, что врио начальника колонии является Петр Синюков.