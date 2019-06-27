Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:50

Невзоров: Россия, как известно, тащится от того, что все соседи считают её пугалом

фото ЗакС политика Невзоров: Россия, как известно, тащится от того, что все соседи считают её пугалом

Политический обозреватель "Эха Москвы" Александр Невзоров в эфире своей авторской программы представил расширенную версию того, отчего, как ему кажется, вновь "рассорились" Россия с Грузией.

Публицист предположил, что за тем, куда сел депутат Сергей Гаврилов, должны были следить грузинские чиновники, а поскольку они "по оплошности не доглядели", это и положило начало конфликту.

Иронично Невзоров заметил, что к стулу следовало бы подвести электричество.

Однако более всего в этой истории, продолжает он, "виноват" сам Гаврилов, поскольку человек, который "занимается в том или ином виде политикой, должен предвидеть последствия своих поступков".

"Россия, как известно, она ведь тащится от того, что ее считают пугалом все соседи, что ее ненавидят, боятся, называют агрессором и оккупантом. Вообще, для русского православного депутата посидеть в кресле председателя Грузинского парламента - это как скунсу пометить большой красивый торт. Вот этот адский аромат духовности, державности он очень тяжело отстирывается, очень тяжело выводится. Продукт придется выбросить", - шутливо заметил он, напомнив слушателям о том, как в свое время Россия обошлась с грузинскими православными святынями.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, запрещающий любое авиасообщение с Грузией начиная с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадало множество человек, в том числе - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:34    
19:09 Никчемные карлики засели в кремле и жёстко навязывают свою дурную волю 147 миллионами  россиян.

19:09    
Россия-великая мировая держава с населением в 147 миллионами, территорией в 17 млн.кв км., мощнейшими вооружёнными силами с РЯО и тд, потому просто обязана жёстко навязывать свою волю соседям-никчемным карликам!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:19 Муниципал: Зидан будет участвовать в выборах в МО «Смольнинское»

20:45 Часть маршрутов транспорта в Василеостровском районе решили не отменять

20:27 Смолянина оштрафовали за оскорбление Путина в ответ на новость о штрафе за оскорбление Путина

19:58 ВС Карелии отправил дело чиновников о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

19:41 ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова   2

18:58 В Минэкономразвития заявили об идее контролировать расходы россиян   1

18:50 Невзоров: Россия, как известно, тащится от того, что все соседи считают её пугалом   2

18:33 На главу архангельской колонии завели дело за покровительство криминальному авторитету

18:05 В ЛДПР призвали закрыть границу с Грузией и запретить продажу грузинского вина   3

17:56 Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до конца сентября

17:39 Новый сквер в Кронштадте назовут в честь южнокорейского города Инчхон

17:18 В Москве задержаны граждане, облившие навозом волонтеров Любови Соболь   2

17:15 Муниципал: Невеста Дацика пошла в муниципальные депутаты от ЛДПР   1

17:01 Муниципал: Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге   21

16:50 "Верните детей родителям": Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.