Невзоров: Россия, как известно, тащится от того, что все соседи считают её пугалом

Политический обозреватель "Эха Москвы" Александр Невзоров в эфире своей авторской программы представил расширенную версию того, отчего, как ему кажется, вновь "рассорились" Россия с Грузией.

Публицист предположил, что за тем, куда сел депутат Сергей Гаврилов, должны были следить грузинские чиновники, а поскольку они "по оплошности не доглядели", это и положило начало конфликту.

Иронично Невзоров заметил, что к стулу следовало бы подвести электричество.

Однако более всего в этой истории, продолжает он, "виноват" сам Гаврилов, поскольку человек, который "занимается в том или ином виде политикой, должен предвидеть последствия своих поступков".

"Россия, как известно, она ведь тащится от того, что ее считают пугалом все соседи, что ее ненавидят, боятся, называют агрессором и оккупантом. Вообще, для русского православного депутата посидеть в кресле председателя Грузинского парламента - это как скунсу пометить большой красивый торт. Вот этот адский аромат духовности, державности он очень тяжело отстирывается, очень тяжело выводится. Продукт придется выбросить", - шутливо заметил он, напомнив слушателям о том, как в свое время Россия обошлась с грузинскими православными святынями.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, запрещающий любое авиасообщение с Грузией начиная с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадало множество человек, в том числе - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку.