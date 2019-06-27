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19:41

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

фото ЗакС политика ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает «Интерфакс».

Резолюцию подготовил представитель Литвы Эмануэлис Зингерс. «За» проголосовали 40 делегатов, против не было. Всего в ассамблее более 320 делегатов, но по правилам ПАСЕ этого достаточно для принятия резолюции.

В документе утверждается, что при расследовании были допущены нарушения. Власти России призывают повторно провести следствие. В резолюции указано, что российские власти отказались сотрудничать с авторами доклада.

В России Зингерис объявлен персоной нон-грата, он находится под российскими санкциями. Российская делегация отказалась участвовать в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это – давление на следствие.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

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20:37    
19:45 - тролль-ворохвал обосрался, увидев фамилию врага воров.

19:45    
Запад своего агента-антисоветчика и русофоба в России не забывает...

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