Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

27 июня, 20:27

Смолянина оштрафовали за оскорбление Путина в ответ на новость о штрафе за оскорбление Путина

фото ЗакС политика Смолянина оштрафовали за оскорбление Путина в ответ на новость о штрафе за оскорбление Путина

Ленинский суд Смоленска оштрафовал местного жителя Сергея Командирова на 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий о президенте Владимире Путине к новости о штрафе за подобный случай, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Поводом для этого дела стала запись Командирова с предложением устроить флешмоб по мотивам новости о штрафе для жителя Новгородской области Юрия Картыжева за слова о «сказочном» Путине и картинкой с нелестным отзывом о президенте. В записи Командиров заявил, что «всех не пересудят».

В ходе суда Командиров заявил несколько ходатайств: о ведении протокола, участии прокурора, а также о допросе Путина в качестве потерпевшего. Все ходатайства были отклонены.

Сам Путин в ходе «прямой линии» 20 июня подчеркивал, что новый закон об оскорблении госсимволов в интернете не должен касаться критики конкретных чиновников, депутатов и силовиков. Об этом же напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июня, когда появилась информация, что в Кремле потребовали от полиции прекратить штрафовать граждан за подобное.

Тем не менее, суды продолжают выносить подобные приговоры. Ранее за нелестный отзыв о Путине оштрафовали инвалида из Кузбасса.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
27 июня, 21:19 Муниципал: Зидан будет участвовать в выборах в МО «Смольнинское»

27 июня, 20:45 Часть маршрутов транспорта в Василеостровском районе решили не отменять

27 июня, 20:27 Смолянина оштрафовали за оскорбление Путина в ответ на новость о штрафе за оскорбление Путина

27 июня, 19:58 ВС Карелии отправил дело чиновников о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

27 июня, 19:41 ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова   3

27 июня, 18:58 В Минэкономразвития заявили об идее контролировать расходы россиян   1

27 июня, 18:50 Невзоров: Россия, как известно, тащится от того, что все соседи считают её пугалом   3

27 июня, 18:33 На главу архангельской колонии завели дело за покровительство криминальному авторитету

27 июня, 18:05 В ЛДПР призвали закрыть границу с Грузией и запретить продажу грузинского вина   4

27 июня, 17:56 Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до конца сентября

27 июня, 17:39 Новый сквер в Кронштадте назовут в честь южнокорейского города Инчхон

27 июня, 17:18 В Москве задержаны граждане, облившие навозом волонтеров Любови Соболь   3

27 июня, 17:15 Муниципал: Невеста Дацика пошла в муниципальные депутаты от ЛДПР   1

27 июня, 17:01 Муниципал: Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге   23

27 июня, 16:50 "Верните детей родителям": Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.