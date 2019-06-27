Смолянина оштрафовали за оскорбление Путина в ответ на новость о штрафе за оскорбление Путина

Ленинский суд Смоленска оштрафовал местного жителя Сергея Командирова на 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий о президенте Владимире Путине к новости о штрафе за подобный случай, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Поводом для этого дела стала запись Командирова с предложением устроить флешмоб по мотивам новости о штрафе для жителя Новгородской области Юрия Картыжева за слова о «сказочном» Путине и картинкой с нелестным отзывом о президенте. В записи Командиров заявил, что «всех не пересудят».

В ходе суда Командиров заявил несколько ходатайств: о ведении протокола, участии прокурора, а также о допросе Путина в качестве потерпевшего. Все ходатайства были отклонены.

Сам Путин в ходе «прямой линии» 20 июня подчеркивал, что новый закон об оскорблении госсимволов в интернете не должен касаться критики конкретных чиновников, депутатов и силовиков. Об этом же напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июня, когда появилась информация, что в Кремле потребовали от полиции прекратить штрафовать граждан за подобное.

Тем не менее, суды продолжают выносить подобные приговоры. Ранее за нелестный отзыв о Путине оштрафовали инвалида из Кузбасса.